«Чернобыль» оказался лидером рейтинга фильмов о выживании

Лидером зрительских просмотров стал фильм «Чернобыль» с Данилой Козловским. В топ также вошли российские картины о выживании и катастрофах, пишет Газета.ру.

Лидером рейтинга стал «Чернобыль»

Онлайн-кинотеатр «КИОН» проанализировал предпочтения зрителей и определил наиболее востребованные фильмы в жанре катастроф и выживания в России. Исследование приурочили к годовщине выхода культового фильма «Челюсти», который заложил основы жанра.

Первое место заняла российская драма «Чернобыль» с Данилой Козловским. По данным анализа, картина набрала в 3,6 раза больше просмотров, чем ближайший конкурент.

Какие фильмы вошли в топ

На втором месте оказался фильм «Мой дед», сюжет которого связан с поисками метеорита. Третью позицию занял триллер «На ощупь» с Дмитрием Нагиевым.

В десятку самых популярных также вошли «Трофей», «Кракен», «Одна», «Огонь», «Землетрясение», «Карина» и «Ледокол». Большинство этих картин основаны на реальных событиях или вдохновлены историями выживания в экстремальных условиях.

Сериалы в отдельной категории

Единственным сериалом в подборке стала «Резервация», которая лидировала в своей категории и опередила несколько фильмов, включая «Мой дед» и «На ощупь». По общей популярности среди проектов о катастрофах она уступила только «Чернобылю».

Кто чаще смотрит фильмы-катастрофы

Аудитория жанра в России в основном представлена зрителями в возрасте от 35 до 54 лет. Мужчины обращаются к подобному контенту примерно на 8% чаще женщин, что делает жанр особенно популярным среди взрослой мужской аудитории.