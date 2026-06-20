Минобороны раскрыло подробности отражения атаки дронов на российские регионы 20 июня

Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили 24 беспилотника самолетного типа над несколькими регионами страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на МО РФ.

Атаки были отражены в нескольких регионах

Российские силы противовоздушной обороны в течение шести часов перехватили и уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дроны были нейтрализованы в период с 14:00 до 20:00.

Беспилотники сбили над пятью регионами и двумя морями

Средства ПВО работали в Белгородской, Курской и Брянской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае. Кроме того, воздушные цели были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.

Информация о возможных последствиях на земле на момент публикации не приводилась.

Активность беспилотников остается высокой

В последние недели фиксируются регулярные попытки атак с использованием беспилотных летательных аппаратов на различных направлениях европейской части России, включая приграничные территории.

По данным Минобороны РФ, ранее российские силы ПВО отражали масштабные налеты дронов. В частности, 18 июня были перехвачены и уничтожены сотни воздушных целей.