Мошенники использовали Госуслуги, чтобы обокрасть семью известного тренера
Mash: квартиру главного тренера «Металлурга» обокрали через мошенническую схему
Неизвестные взломали аккаунт и под видом силовиков вынудили подростка передать ключи от квартиры. Похищенный сейф удалось быстро обнаружить, подозреваемого задержали. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте», передает Газета.ру.
Мошенники вышли на подростка через взлом аккаунта
Квартиру главного тренера клуба КХЛ «Металлург» Андрея Разина обокрали после сложной мошеннической операции. По данным Telegram-канала «Mash на спорте», злоумышленники получили доступ к аккаунту Госуслуг сына тренера.
После взлома они оформили фиктивную доверенность на неизвестное лицо и начали психологическое давление на подростка. Злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и убеждали, что юноша якобы может быть причастен к тяжкому преступлению.
Подростка убедили передать ключи от квартиры
Мошенники запугивали подростка возможными уголовными последствиями и требовали не сообщать никому о происходящем. Они утверждали, что разглашение информации может привести к делу против него и даже повлиять на карьеру его отца в клубе.
Под давлением злоумышленников юноша передал ключ от квартиры неизвестному человеку. Тот проник в жилье и забрал сейф, после чего скрылся.
Похищенное имущество удалось оперативно отследить
После случившегося подросток сохранил переписку с мошенниками, номера телефонов и даже сделал фото автомобиля, на котором уехал предполагаемый преступник.
Эти данные были переданы в правоохранительные органы, что позволило оперативно установить личность подозреваемого. Мужчину, который вынес сейф, задержали примерно через 10–12 часов после инцидента.
Полиция продолжает проверку обстоятельств
В настоящее время правоохранительные органы продолжают выяснять все детали произошедшего, включая возможных соучастников и полную схему мошеннических действий.
Случай стал очередным примером сложных телефонных и цифровых схем, направленных на психологическое давление и обман с использованием персональных данных.