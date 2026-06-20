Мошенники использовали Госуслуги, чтобы обокрасть семью известного тренера

Неизвестные взломали аккаунт и под видом силовиков вынудили подростка передать ключи от квартиры. Похищенный сейф удалось быстро обнаружить, подозреваемого задержали. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте», передает Газета.ру.

Мошенники вышли на подростка через взлом аккаунта

Квартиру главного тренера клуба КХЛ «Металлург» Андрея Разина обокрали после сложной мошеннической операции. По данным Telegram-канала «Mash на спорте», злоумышленники получили доступ к аккаунту Госуслуг сына тренера.

После взлома они оформили фиктивную доверенность на неизвестное лицо и начали психологическое давление на подростка. Злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и убеждали, что юноша якобы может быть причастен к тяжкому преступлению.

Подростка убедили передать ключи от квартиры

Мошенники запугивали подростка возможными уголовными последствиями и требовали не сообщать никому о происходящем. Они утверждали, что разглашение информации может привести к делу против него и даже повлиять на карьеру его отца в клубе.

Под давлением злоумышленников юноша передал ключ от квартиры неизвестному человеку. Тот проник в жилье и забрал сейф, после чего скрылся.

Похищенное имущество удалось оперативно отследить

После случившегося подросток сохранил переписку с мошенниками, номера телефонов и даже сделал фото автомобиля, на котором уехал предполагаемый преступник.

Эти данные были переданы в правоохранительные органы, что позволило оперативно установить личность подозреваемого. Мужчину, который вынес сейф, задержали примерно через 10–12 часов после инцидента.

Полиция продолжает проверку обстоятельств

В настоящее время правоохранительные органы продолжают выяснять все детали произошедшего, включая возможных соучастников и полную схему мошеннических действий.

Случай стал очередным примером сложных телефонных и цифровых схем, направленных на психологическое давление и обман с использованием персональных данных.