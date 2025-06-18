Федерация велосипедного спорта Пушкинского стала победителем конкурса Фонда Президентских грантов

После победы в конкурсе Фонда Президентских грантов, в округе Пушкинский планируют активно развивать велосипедное движение.

Успех общественной организации «Федерация велосипедного спорта» и ее проекта «Соболиная велогонка» – признан одним из лучших среди более чем десяти тысяч заявок со всей России. Благодаря гранту, команда под руководством Людмилы Ивановой расширит свою деятельность, направленную на популяризацию здорового образа жизни и велосипедной культуры, особенно среди детей и семейных пар.

Фото: [ Местная общественная организация «Федерация велосипедного спорта Пушкинского городского округа» ]

В новом сезоне жителей округа ждут разнообразные мероприятия: обучение, спортивные соревнования по велоджимхане и кросс-кантри для юных спортсменов, а также увлекательные семейные активности – конкурсы, мастер-классы и тематические велоэкскурсии.

Приоритетным направлением станет реализация акции «Подари велосипед другу», целью которой является повторное использование имеющихся велосипедов и предоставление возможности кататься большему числу людей. Также будет организован бесплатный семейный велопрокат для комфортного катания по живописным местам.

Фото: [ Местная общественная организация «Федерация велосипедного спорта Пушкинского городского округа» ]

В план включены открытые занятия, посвященные правилам дорожного движения и основам технического обслуживания велосипедов, а также создание информационного социального видеоролика, связанного с велоспортом.

В рамках празднования 100-летнего юбилея города Пушкино в 2025 году участникам «Соболиной велогонки» предстоит узнать историю происхождения названия проекта, что позволит глубже погрузиться в прошлое и историю городского округа.