Фейк разоблачен: безработных не заставят убирать снег, им предложат заработать

В информационном пространстве распространились тревожные сообщения о том, что российских безработных якобы обяжут принудительно убирать снег на улицах. Однако эта информация не соответствует действительности и является результатом искажения слов председателя комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова.

Парламентарий действительно выступил с инициативой, но она носит совершенно иной характер. В обращении к вице-премьеру Марату Хуснуллину Нилов предложил создать так называемый «коммунальный резерв» — реестр граждан, которые могли бы добровольно привлекаться к работам по уборке снега и ликвидации последствий стихийных бедствий на платной основе. Речь идет о заключении гражданско-правовых договоров со сдельной оплатой труда.

В качестве потенциальных участников резерва рассматриваются зарегистрированные безработные, самозанятые, граждане, ищущие дополнительный заработок, а также несовершеннолетние (с учетом ограничений трудового законодательства). Работы предполагаются самые разные: расчистка дворов, пешеходных зон, проездов, территорий социальных объектов, а также срочные аварийные работы при ЧС.

Сам Нилов в своем Telegram-канале подчеркнул, что никакого принуждения не подразумевается, а речь идет исключительно о возможности заработать для тех, кто в этом нуждается. Ряд СМИ, включая «Вести Приморье», «Новости Mail» и mk.ru, уже опубликовали корректную трактовку предложения, без искажений и панических заголовков.