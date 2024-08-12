Фельдшер благодаря участию в «Социальной ипотеке» приобрел квартиру в Люберцах

Региональная программа «Социальная ипотека» помогла фельдшеру скорой медицинской помощи приобрести двухкомнатную квартиру в городском округе Люберцы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Известно, что Михаил Антипов работает на Люберецкой подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». Обладатель сертификата — потомственный медик. Его бабушка была врачом в Великую Отечественную войну. А сам он в профессии уже 25 лет, и признается, что очень любит свою работу.

Семья Антиповых жила в съемной квартире. Узнав от коллег о региональной программе льготного приобретения жилья, Михаил решил принять в ней участие.