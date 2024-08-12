Фельдшер благодаря участию в «Социальной ипотеке» приобрел квартиру в Люберцах
Фото: [Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области]
Региональная программа «Социальная ипотека» помогла фельдшеру скорой медицинской помощи приобрести двухкомнатную квартиру в городском округе Люберцы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.
Известно, что Михаил Антипов работает на Люберецкой подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». Обладатель сертификата — потомственный медик. Его бабушка была врачом в Великую Отечественную войну. А сам он в профессии уже 25 лет, и признается, что очень любит свою работу.
Семья Антиповых жила в съемной квартире. Узнав от коллег о региональной программе льготного приобретения жилья, Михаил решил принять в ней участие.
«Мы уже переехали. Взяли двухкомнатную квартиру на вторичном рынке. Постепенно заканчиваем ремонт. Нам очень нравится район — хорошее тихое место, кругом зелень», — рассказывает он.