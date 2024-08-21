Фельдшер из Воронежской области приобрел собственную квартиру в Долгопрудном

Фельдшер скорой медицинской помощи переехал работать в Подмосковье из Воронежской области, а благодаря участию в региональной программе «Социальная ипотека» он приобрел квартиру для своей семьи. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что большую часть из общего 4-летнего стажа Игорь Бухтояров работает на Долгопрудненской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». По словам обладателя сертификата, в медицину он пришел спонтанно по совету друга.

«Мой хороший товарищ, сам фельдшер, позвал меня работать на „скорой“. Во многом помог на первом этапе. Вскоре мы с супругой и детьми переехали в Долгопрудный. Здесь я устроился на местную подстанцию. Профессия открылась мне с новой стороны. Люди сплочены, горят своим делом, у нас проходят тренинги, есть возможности для самообразования», — поделился мужчина.

Первое время Бухтояровы жили в квартире по социальному найму. Узнав о региональной программе улучшения жилищных условий, Игорь решил подать документы. Он отмечает, что до переезда о такой мере поддержки не слышал. Сейчас они перевозят вещи. Им удалось взять двухкомнатную квартиру на вторичном рынке.