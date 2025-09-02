Фельдшер получила открытый перелом после нападения дебошира

Житель Белова Кемеровской области получил условный срок за нападение на фельдшера скорой помощи и погром на медицинской подстанции, сообщает VSE42.Ru .

Суд назначил ему наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Помимо этого, нападавший обязан выплатить 64-летней медработнице 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Инцидент произошел в январе 2024 года, когда пьяного мужчину доставили на подстанцию после обнаружения в снегу. Во время медицинского осмотра пациент проявил агрессию, набросился на фельдшера и отобрал у нее костыль, который она использовала для самообороны. Несколькими ударами костыля он нанес женщине удары, сломав ей руку. Также мужчина разбил стеклянные двери, окно и мебель.

Общий материальный ущерб от действий дебошира составил 9 тысяч рублей. После задержания злоумышленник добровольно возместил стоимость поврежденного имущества, заменив разбитые окно и двери за свой счет. Уголовное дело рассматривалось по трем статьям: вандализм, хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

