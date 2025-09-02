Полет не удался: пассажира в инвалидной коляске сняли с рейса после дебоша

Пьяного пассажира высадили из самолета на инвалидной коляске, так как он мешал вылету рейса. Об этом также сообщает газета The Mirror.

В аэропорту Ньюкасла с рейса авиакомпании Freebird сняли пьяного пассажира. Там 36-летний Адам Макдермотт, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, несколько раз почувствовал себя плохо прямо перед взлетом. Экипаж вызвал полицию, которая попросила мужчину покинуть самолет, но он отказался.

Из-за сильного опьянения и отказа покинуть борт самостоятельно, полицейским пришлось вывести его силой, усадив в инвалидное кресло для транспортировки из аэропорта. В результате инцидента рейс был задержан на 40 минут. Пассажира задержали, и его дело будет рассмотрено в суде в октябре 2025 года.

Ранее дебошир накинулся на бортпроводника из-за желания попасть в туалет и сорвал рейс.