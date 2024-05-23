Фельдшерско-акушерский пункт открыли после ремонта в Зарайске

Фельдшерско-акушерский пункт был открыт в деревне Новоселки под Зарайском после проведения ремонтных работ. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В здании отремонтировали входную группу и отопительную систему, привели в порядок сантехнику и электросети, установили новую мебель.

Пункт обслуживает жителей пяти населенных пунктов. Это Алтухово, Пенкино, Широбоково, Замятино и Новоселки. В общей сложности медпомощь здесь получают четыре с половиной сотни человек.

В пункте можно пройти первый этап диспансеризации, получить телемедицинскую консультацию с врачом и льготные медикаменты. Кроме того, фельдшер ведет диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями.