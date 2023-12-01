Фелинолог Сиротина рассказала, как не позволить новорожденному котенку «превратиться в тигра»

Ангелина Сиротина является экспертом в зоологии. Она изучает все, что связано с кошками: их физиологию, анатомию, породы и т.д. По ее словам, люди часто совершают одну и ту же ошибку – забирают котенка от матери слишком рано. Так делать нельзя, потому что животное еще только познает мир, в чем ему помогает мама-кошка.

Если человек взял питомца у заводчика, а не подобрал на улице, то ему тоже необходим осмотр ветеринара. Но внимание к котенку на этом не заканчивается. Важно с ним играть, разговаривать, вместе завтракать. Нельзя позволять животному царапать и кусать себя, чтобы в будущем не получить «тигра». А чтобы котенок все же удовлетворял свой инстинкт, можно подстригать когти и поставить когтеточку.