«Феномен Wildberries»: психотерапевт рассказала, почему женщины отдают все деньги маркетплейсу

Видеоролики и мемы о том, что женщины отдают все свои деньги, покупая разные вещи на Wildberries, заполнили интернет. В реальности, как пояснила психотерапевт и автор системы превентивной диагностики асоциальных рисков Наталия Линькова, эта проблема выстраивается из совокупности факторов.

По ее словам, «феномен Wildberries» заключается в сочетании особых приемов. Удобный интерфейс маркетплейса и умение специалистов с его помощью влиять на клиентов побуждает их к действию, мотивирует покупать и возвращаться туда снова и снова.

«Также свою лепту вносят демократичные цены, удобство доставки, личность основателя, большой ассортимент практически всего, о чем ты только можешь подумать. Есть масса других маркетплейсов, но клиент выбирает всегда то, что удобно, что меньше напрягает мозг, где ниже стоимость», — пояснила Линькова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Есть клиенты, выбирающие более экологичные компании, которые лучше относятся к своим сотрудникам и поставщикам, размышляют над тем, насколько маркетплейсы социально ориентированы. Но таких единицы.

«Массовый же клиент идет туда, где ему удобнее внутри, где его не заставляют думать. У Wildberries есть дизайн и навигация «по воронке» от лучшей дизайн-студии, где все знают про управление мозгом клиента, правильное выстраивание пути покупателя и умение его удержать», — подытожила эксперт.

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