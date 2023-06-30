«Похоже на ушастую чашку»: на маркетплейсах появилась «рожица» от президента России

На маркетплейсах Ozon и Wildberries в продаже появились футболки, принт на которых повторяет рисунок, сделанный президентом РФ Владимиром Путиным на сенсорной панели во время обхода выставки Агентства стратегических инициатив (АСИ) 29 июня.

Картинка представляет из себя «рожицу» человека и автограф Путина под ней. Изображение быстро разлетелось по интернету, а находчивые предприниматели сразу отреагировали на живой интерес людей.

Примечательно, что на АСИ лично Путин учредил соревнование отечественных брендов, чтобы помочь социальной и экономической сфере страны быстрее перезагрузиться. Скорее всего, шумиха вокруг футболки с рисунком президента пойдет этому только на пользу.

«Похоже на ушастую чашку. Забавно, я бы купила»; «Это даже хорошо, что наш президент не так хорош в рисовании, как в государственных делах. Не будут на Западе с австрийским художником сравнивать»; «Ждем эти футболки во всех пляжных палатках в Сочи этим летом», — посмеялись в комментариях россияне.

Ранее сообщалось, что три четверти граждан РФ поддерживают Владимира Путина.