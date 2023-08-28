Фермер из подмосковной Коломны победил в конкурсе «Агростартап»

Выпускница «Тимирязевки» и мама четверых детей некоторое время назад дистанционно обучилась в «Школе фермера» университета «Синергия». После этого задумала собственный проект, который и получил одобрение у членов жюри конкурса. Фермер радуется этому первому большому профессиональному успеху и полна энергии реализовать задуманное.

«Я заявила покупку семи нетелей и десяти телок в возрасте от шести месяцев до одного года. На средства гранта будет приобретена сельскохозяйственная техника для заготовки кормов и земельный участок под пастбище», — рассказала Юлия Кленова.