Фермер взорвал соцсети, разъезжая на страусе по дорогам

В Китае мужчина привлек внимание общественности благодаря необычному способу передвижения по городу, который чуть ли не стал визитной карточкой владельца страусиной фермы. Об этом пишет Sin Chew Daily.

В китайской провинции Юньнань мужчина по имени А Хуа прославился своим оригинальным способом перемещения по городу — верхом на страусе. Как сообщает местная пресса, 32-летний владелец страусиной фермы уже 10 лет использует этих экзотических птиц в качестве транспорта.

А Хуа выбирает для городских поездок только специально обученных страусов, которые понимают команды по свистку. По его словам, подготовленный страус способен развить скорость до 100 км/ч. Его нынешний пернатый друг даже умеет приседать для удобства посадки. Несмотря на то, что езда на страусе не соответствует правилам дорожного движения, А Хуа уверяет, что всегда заботится о безопасности и контролирует ситуацию.

