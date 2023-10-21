Фешенебельная квартира Зеленского в Крыму уйдет с молотка

Бывшую квартиру четы Зеленских, которая находится в центре крымского поселка Ливадия под Ялтой, выставлена на продажу в предчистовой отделке. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минимущества республики.

Напомним, ранее принадлежавшая супруге президента Украины Елене Зеленской недвижимость площадью 119,5 кв. метров была национализирована крымскими властями, а после выставлена на торги с первоначальной стоимостью лота в 24,6 млн рублей.

«Власти Крыма не проводили в жилье никаких работ после передачи в собственность республики. Заявки на покупку квартиры будут принимать до 26 октября. Сами торги пройдут 30 октября», - сообщили в пресс-службе Минимущества Крыма.

Приятный бонус для потенциального покупателя — коммуналка в жилище оплачена на год вперед.