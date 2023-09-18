Фестиваль «Аксаковская уха» пройдет в Городском округе Пушкинский

Фестиваль состоится уже в шестой раз. Он посвящен дню рождения знаменитого российского писателя и любителя рыбной ловли Сергея Аксакова. Место проведения также выбрано неслучайно. Со старыми хозяевами усадьбы Мураново писателя связывали близкие взаимоотношения.

Писатель, в честь которого проводится гастрономический праздник, особенно любил рыбачить в местной реке Талица. Сергей Аксаков даже придумал особое название судакам, которые водились здесь в XIX-м веке, писатель прозвал их «постной говядиной».

Мурановцы возрождают традицию, которая тут была во времена известного писателя. После ловли рыбы из нее варят уху, аромат которой разносится на многие версты.