Фестиваль «Аксаковская уха» пройдет в Городском округе Пушкинский
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Пушкинский]
В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» подмосковного Городского округа Пушкинский пройдет традиционный гастрономический фестиваль «Аксаковская уха». Мероприятие проведут 30-го сентября.
Фестиваль состоится уже в шестой раз. Он посвящен дню рождения знаменитого российского писателя и любителя рыбной ловли Сергея Аксакова. Место проведения также выбрано неслучайно. Со старыми хозяевами усадьбы Мураново писателя связывали близкие взаимоотношения.
Писатель, в честь которого проводится гастрономический праздник, особенно любил рыбачить в местной реке Талица. Сергей Аксаков даже придумал особое название судакам, которые водились здесь в XIX-м веке, писатель прозвал их «постной говядиной».
Мурановцы возрождают традицию, которая тут была во времена известного писателя. После ловли рыбы из нее варят уху, аромат которой разносится на многие версты.