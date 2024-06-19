Фестиваль флористики и дизайна пройдет в подмосковном Клину

«Вальс цветов» — десятый фестиваль дизайна и флористики, который проведут в клинском парке культуры и отдыха «Сестрорецкий». Яркий праздник посвятят необычной теме: пословицам и поговоркам.

Участникам фестиваля предстоит проявить фантазию и креатив при выполнении задания по заявленной тематике. В этом году композиция из цветов должна отражать и раскрывать тему известных народных поговорок и пословиц. Это непростое, но интересное испытание, позволит создать интересные клумбы, а также украсить один из любимых парков округа.

Оценить конечные работы можно будет 29 июня. Красочные композиции будет оценивать жюри. Музыкальную атмосферу на церемонии открытия обеспечит коллектив проекта «Симфоджаз братьев Ивановых».

Отметим, что «Вальс цветов» был впервые проведен в 2015 году. Он получил настолько много положительных откликов, что событие решили проводить ежегодно. Традиционно участники собираются в начале лета в парке «Сестрорецкий» и украшают его яркими цветниками, замысловатыми композициями и ландшафтными шедеврами. Клумбы могут цвести и радовать жителей до самой осени.