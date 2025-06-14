Фестиваль «Город танцует в парках» порадует жителей округа Пушкинский яркими выступлениями

Третий сезон фестиваля «Город танцует в парках» под руководством главного художественного руководителя Егора Дружинина обещает стать еще более зрелищным и запоминающимся.

Отборочные этапы, охватывающие 30 городов Московской области, проходят с середины мая и продлятся до конца июня. 15 июня юные таланты продемонстрируют свое мастерство на площадках Реутова, Балашихи и округа Пушкинский.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

В Центральном парке культуры и отдыха Пушкино запланировано выступление десяти коллективов. Школа современной хореографии «ZAтанцы» представит композицию «Испытание». Ансамбль современного эстрадного танца FreeStyle порадует зрителей и судей оригинальным взглядом на окружающий мир в номере «Под другим углом». Артисты Pravda Crew и команды Armored Fam из танцевальной студии 11th Base исполнят импровизированные танцевальные номера.

Коллектив SonaDance Theatre подготовил номер «Suits» с изящным названием. Ансамбль эстрадного танца «ЛЕГОДАНС» порадует зрителей энергичными движениями в постановке «Как белка в колесе». Коллектив FGS представит танец, названный в его честь. Студия современного танца «Палитра» продемонстрирует композицию «Диагональ». Спортивно-танцевальный клуб «Динамо» выступит с номером N Li crew. Хореографический коллектив эстрадного танца «XXI век» подарит зрителям вдохновляющую постановку «Надежда».

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

Кроме того, зрителей ждет профессиональное шоу «КЕД концерт» от танцоров, участников популярных телевизионных проектов «Танцы» и «Новые танцы» на телеканале ТНТ.

Профессиональное жюри определит лучших участников, которые получат право выступить на заключительном гала-концерте в сентябре и поборются за ценные призы: возможность присоединиться к команде Егора Дружинина «КЕД», стать участником престижного фестиваля современного танца «Проба №» Александра Могилева или пройти интенсивную стажировку в знаменитой танцевальной студии VARNAVA DANCE CO Владимира Варнавы.