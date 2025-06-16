Фестиваль «Город танцует в парках» провел отборочный тур в Пушкино

15 июня в главном парке города Пушкино состоялся первый отборочный тур третьего сезона фестиваля «Город танцует в парках», которым руководит известный хореограф Егор Дружинин. Мероприятие привлекло внимание около 2500 зрителей.

На суд жюри были представлены десять танцевальных коллективов: ученики Школы современной хореографии «ZAтанцы», исполнители Ансамбля современного эстрадного танца FreeStyle, команда Pravda Crew, участники Armored Fam из танцевальной студии 11th Base, творческий союз SonaDance Theatre, Ансамбль эстрадного танца «ЛЕГОДАНС», коллектив FGS, Студия современного танца «Палитра», спортивно-танцевальный клуб «Динамо» и хореографический коллектив эстрадного танца «XXI век».

Фото: [ Телеканал «Пушкино ТВ» ]

Студия современного танца «Палитра» из Ивантеевки уже во второй раз подряд занимает первое место на отборочном этапе.

«Мне кажется, самое важное в этом проекте не то, какой он демонстрирует профессиональный уровень исполнителей, а то, насколько он заряжает людей желанием танцевать или продолжать танцевать, если они уже начали», — поделился хореограф Егор Дружинин.

Фото: [ Телеканал «Пушкино ТВ» ]

Завершением вечера стал профессиональный «КЭД-концерт», подготовленный танцорами, участвовавшими в популярных телевизионных шоу «Танцы» и «Новые танцы» на телеканале ТНТ.