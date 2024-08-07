Фестиваль йоги 24 августа пройдет в подмосковной Кашире

В субботу, 24 августа, в Городском парке Каширы пройдет фестиваль «YOGA LIFE», в рамках которого жители и гости округа смогут бесплатно познакомиться с различными направлениями в йоге.

Администрация муниципалитета приглашает жителей и гостей на фестиваль, посвященный культуре йоги. Участники мероприятия смогут провести летний выходной день на свежем воздухе, встретить новых знакомых и найти единомышленников, освоить практику йоги под четким контролем опытных тренеров. Приходить на мероприятие можно с детьми в возрасте от пяти лет.

В рамках фестиваля участники смогут принять участие в творческих мастер-классах и арт-практике. В парке состоится чайная церемония и тематический маркет. В телеграм-чате «Кашира. Культура. Спорт» опубликована афиша фестиваля. Горожанам также рекомендуют следить за информацией, размещенной в сообществе ВКонтакте.