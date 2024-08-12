Фестиваль «Рок в защиту животных» прошел в подмосковном Ногинске

«Сегодня наш Богородский городской округ имеет честь принимать у себя самый большой международный благотворительный фестиваль «Рок в защиту животных». И, конечно же, у нас присутствует, буквально, весь округ. Каждый пытается чем-то помочь, все объединились во имя помощи. А мы помогаем приюту «Гормон Счастья» из села Кудиново. Очаровательные пушистые кошечки у нас также присутствуют, любую из них можно забрать домой или же помочь кормом, домиками, игрушками», — рассказала организатор международного фестиваля «Рок в защиту животных» Анастасия Баженова.