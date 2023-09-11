Фестиваль «Тещин погребок» пройдет в городском округе Воскресенск

Конкурс домашних заготовок «Тещин погребок» пройдет в подмосковном городском округе Воскресенск. Об этом сообщили в социальных сетях администрации муниципалитета.

Конкурс проходит уже в шестой раз и в этом году в нем примет участие Дом культуры воскресенского поселка Хорлово. Мероприятие состоится 30 сентября в 14 часов. Самые хозяйственные жители смогут показать таланты, продемонстрировать навыки кулинарии и заготовок, а также поделиться собственными разработками для вкусных заготовок или традиционными семейными рецептами.

Чтобы стать участником этого события необходимо подать заявку на участие. У каждого будет возможность завоевать титул «Лучшей хозяйки» или «Лучшего хозяина». Участие в конкурсе может принять любой желающий совершенно бесплатно.

Все вопросы о проведении конкурса можно задать, позвонив по телефону 8(496)4449743, или в сообщениях на официальной странице фестиваля в социальной сети ВКонтакте. Помимо этого, все конкурсные положения изложены на сайте.