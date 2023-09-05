Фестиваль в городском округе Коломна поставил рекорд

В городском округе Коломна состоялся XI Международный яблочно-книжный фестиваль. Итоги оказались рекордными: в программу вошло более 80 событий, работали 20 площадок, собралось более 15 тыс. посетителей.

Интересного было много: гости могли пообщаться с писателями и издателями, перенять творческий опыт художников, послушать музыку под открытым небом, попробовать самые разные блюда.Также в программу включили театральный сторителлинг, выставку яблок местных сортов и конкурс на самый большой фрукт. А главным событием фестиваля стал книжный маркет с участием сорока крупнейших издательств. Кроме того, можно было прогуляться по старинным улицам Коломны.

Креативный продюсер фестиваля, гендиректор АНО «Коломенский посад» Наталья Никитина подчеркнула, что за 11 лет проведения программа значительно расширилась и была включена в календарь Министерства культуры и туризма Московской области. Кроме того, поддержку фестивалю оказал Российский фонд культуры.

«В качестве центральной площадки фестиваля мы выбрали городские скверы, они имеют налет светскости, спокойствия и неспешности. При этом фестиваль проявляет новые места на карте города, в этом году их 20», – напомнила Наталья Никитина.

Среди новых фестивальных площадок – Гастрономический павильон, здесь в этом году говорили о полезных пищевых привычках. Еще один новый павильон - «Арткоммуналка», где проходили мастер-классы художников.

Кстати, на фестивале предусмотрели и активности для детей. Их пригласили на встречу с иранской писательницей и художницей Махбубе Хосрави Хафтари.

Ближе познакомиться с городским округом Коломна можно было с помощью спектакля-аудиобродилке «Дом, который». Это проект театрально-экспериментальной команды «Пильняк-центра».