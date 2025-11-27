Фигуранту громкого дела о взятке в МВД принадлежала сеть из более чем 70 счетов, зарегистрированных на родственников

Следствие по делу о многомиллиардной взятке в МВД выявило масштабную схему сокрытия средств. Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда, у близких родственников бывшего сотрудника министерства Георгия Сатюкова, обвиняемого в получении взятки в размере почти 5 млрд руб., было обнаружено свыше 70 банковских счетов.

Речь идет о брокерских и валютных счетах, формально оформленных на жену, брата, отца и мать Сатюкова. Однако, согласно данным следствия, фактический контроль над этими активами осуществлял сам экс-сотрудник и его предполагаемый соучастник — Дмитрий Соколов из Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД.

Уголовное дело было возбуждено в августе 2023 года. По версии обвинения, Сатюков, занимавший в прошлом должность в управлении «К» МВД (по борьбе с киберпреступлениями), вместе с Соколовым организовали вымогательство у администратора криптобиржи WEX Алексея Иванова. В результате с марта по октябрь 2019 года злоумышленники получили от него взятку в криптовалюте, эквивалентную почти 5 миллиардам рублей.

В настоящее время Георгий Сатюков скрывается от правосудия за пределами России и объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре прокуроры нашли у семьи экс-полицейских Семеновых активы на 3 млрд.