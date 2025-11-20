У семьи высокопоставленных экс-полицейских в Краснодаре изымут активы на 3 млрд

В Краснодаре выявлены масштабные незаконные активы, принадлежащие семье бывших сотрудников МВД. Расследование, о котором сообщило издание «Коммерсантъ», касается супругов Александра и Ольги Семеновых, которые за годы службы в правоохранительных органах сколотили состояние, оцениваемое в 3 млрд руб.

Александр Семенов посвятил службе более трех десятилетий, с 1978 года. Его карьера включала руководящие посты: с 1997 по 2003 год он возглавлял УВД Прикубанского округа Краснодара, а затем до 2011 года был начальником УМВД России по городу. Его супруга Ольга также состояла на службе в МВД с 1987 по 2005 год.

Как установила Генеральная прокуратура, все эти годы чета Семеновых получала теневые доходы. На эти средства они приобрели один из крупнейших в Краснодарском крае торговых центров, гостиничный комплекс и множество других объектов недвижимости. Для сокрытия истинного владения от контроля они оформляли имущество на родственников и доверенных лиц.

В настоящее время Генпрокуратура требует наложить арест на все выявленные активы и обратить их в доход государства.

