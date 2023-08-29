Фигуристка Скопцова попросила не устраивать травлю Горбачевой
Фото: [©Александр Вильф/РИА Новости]
Анастасия Скопцова – двадцатидвухлетняя российская фигуристка. Недавно на своей странице в социальных сетях она опубликовала просьбу воздержаться от травли Алины Горбачевой, пропавшей спортсменки. Об этом сообщает «Газета.ру».
По ее словам, девочка еще не вернулась домой. Как известно на данный момент, ее видели живой в течение дня. Ходят слухи, что спортсменка находится в бегах. Скопцова пишет, что она рада хорошим новостям, которые касаются юной девочки.
Также она призывает воздержаться от травли несовершеннолетней. Ведь она еще ребенок, и может испытывать психологическое напряжение из-за высокой интенсивности нагрузок на тренировках. Взрослая фигуристка даже предположила, что девочка, возможно, читает весь хейт, что направлен в ее сторону.