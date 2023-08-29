Фигуристка Скопцова попросила не устраивать травлю Горбачевой

Анастасия Скопцова – двадцатидвухлетняя российская фигуристка. Недавно на своей странице в социальных сетях она опубликовала просьбу воздержаться от травли Алины Горбачевой, пропавшей спортсменки. Об этом сообщает «Газета.ру» .

По ее словам, девочка еще не вернулась домой. Как известно на данный момент, ее видели живой в течение дня. Ходят слухи, что спортсменка находится в бегах. Скопцова пишет, что она рада хорошим новостям, которые касаются юной девочки.

Также она призывает воздержаться от травли несовершеннолетней. Ведь она еще ребенок, и может испытывать психологическое напряжение из-за высокой интенсивности нагрузок на тренировках. Взрослая фигуристка даже предположила, что девочка, возможно, читает весь хейт, что направлен в ее сторону.