Фигуристка Трусова обсудила с Евгенией Медведевой серебро на Олимпиаде

Напомним, что во время выступления на Олимпиаде Александра Трусова установила мировой рекорд, чем и покорила публику. Но семнадцатилетняя девушка взяла серебро из-за того, что судьи отдали первенство Анне Щербаковой. Тогда спортсменка пережила настоящий нервный срыв.

С того момента уже прошло некоторое время, но воспоминания об этом случае все еще живы. Так Трусова пустилась в откровения в беседе с Евгенией Медведевой. Ролик вышел на странице блога девушки.

Как оказалось, после случившегося юная спортсменка изливала свою душу маме, но журналисты напали на ребенка и не позволяли ей спрятаться. Александра Трусова уверена, нельзя так вести себя со спортсменом, который испытывает в данный момент сильнейший стресс.