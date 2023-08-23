Фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом выйдет в России 9 сентября

Ранее, в понедельник, Министерство культуры России сообщило, что заявки на прокат фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» не поступали. Об этом пишет агентство «РИА Новости» .

Российские фанаты кукол Барби, а также знаменитых актеров Марго Робби и Райана Гослинга с нетерпением ждут премьеру фильма, которая состоится 9 сентября в кинотеатрах нашей страны. Фильм продублировали в профессиональной студии Red Head Sound, и теперь зрители смогут насладиться новой кинокартиной с участием популярных актеров в русской озвучке.

За озвучивание ролей Марго Робби и Райана Гослинга в фильме «Барби» отвечали Татьяна Шитова и Андрей Бархударов соответственно. Профессиональные актеры дубляжа наверняка приложили все усилия.