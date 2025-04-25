Финал чемпионата «Профессионалы» пройдет в Нижнем Новгороде

Чемпионат проводится в три этапа: региональный этап, итоговый (межрегиональный) этап и финал. В 2025 году финал чемпионата пройдет в трех субъектах РФ: в Нижнем Новгороде (ИТ и креативные индустрии), в Калуге (промышленность) и в Санкт-Петербурге (образование, промышленность и сервис).

Торжественная церемония открытия финала чемпионата пройдет 25 мая на площадке Нижегородского Дворца спорта профсоюзов. Соревнования среди конкурсантов пройдут с 26 по 29 мая на территории Федерального технопарка профессионального образования в Нижнем Новгороде. Торжественная церемония награждения победителей и призеров финала чемпионата в Нижнем Новгороде состоится 30 мая.

В рамках финала чемпионата пройдет обширная деловая программа «Профессионалы: роль лидеров в формировании человеческого капитала России». В рамках дискуссий планируется обсуждение таких тем, как совершенствование системы среднего профессионального образования, развитие системы производительности труда в условиях недостатка квалифицированных рабочих специалистов, а также мероприятия для знакомства с системой профессионального образования и организациями — ключевыми партнерами приоритетного трудоустройства в Нижегородской области.