Финансист оценил, сколько смогут получать на пенсии зумеры

Россияне, начинающие карьеру в настоящее время, смогут рассчитывать на страховую пенсию от ₽25 тыс. до ₽40 тыс. Об этом сообщил эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев в беседе с « Газетой.Ru ».

По его оценке, расчет основан на средней заработной плате около ₽100 тыс. и трудовом стаже в 30–40 лет. Специалист отметил, что размер будущих выплат у поколения зумеров может быть сопоставим с нынешними пенсиями или немного выше благодаря более стабильной занятости и отсутствию «провальных» периодов без взносов.

При этом финансист подчеркнул, что Социальный фонд России сталкивается с серьезным дефицитом. Поступления составляют около ₽12 трлн, тогда как расходы на выплаты превышают ₽17 трлн.

Селезнев указал, что при текущей демографической динамике и сокращении числа работающих граждан нагрузка на пенсионную систему будет увеличиваться.

По данным Социального фонда России на 1 июля 2025 года, средняя пенсия по старости составляет ₽25 098 в месяц. У работающих пенсионеров — около ₽22,1 тыс., у неработающих — ₽25,8 тыс.

Ранее сообщалось, что шестидневную неделю можно превратить в полноценные выходные.