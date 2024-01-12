Финансист рассказала, какие долги банк может продать коллекторам

Банки могут продавать коллекторам просроченные задолженности, но далеко не каждые, и только в тех случаях, когда это документально обосновано. Соответствующее заявление сделала финансист Ольга Вяльшина в беседе с информационным агентством «Прайм» .

Эксперт уточнила, что согласие самого заемщика при этом банку получать не нужно, но только в тех случаях, когда в кредитном договоре была оговорена возможность перекупки долга.

Она также сообщила, что просроченной считается задолженность, по которой не платят более 90 дней, но на практике для перепродажи долга банкам хватает нескольких месяцев. Финансист добавила, что при этом заемщик должен получить уведомление о перекупке – если коллекторы звонят без уведомления, то есть шанс, что это мошенники, предупредила она.

Продать можно далеко не каждый долг. Перепродаются лишь задолженности по займам, кредитам и договорам подряда и поставки, указала она. Подобная возможность обязательно должна прописываться в договоре. Долги по алиментам, возмещению ущерба жизни и здоровья не могут быть перепроданы, сообщила Вяльшина.

Она также предупредила, что даже в случаях, когда долг был перепродан, с коллекторами можно договориться о рассрочке. Более того, долги, которым уже более 3 лет, могут быть оспорены в суде из-за истечения срока давности, заключила финансист.

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