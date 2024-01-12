Юрист рассказал, как не лишиться субсидий на оплату ЖКХ

Часть льгот можно утратить, если своевременно не подтвердить статус или не оплатить услуги ЖКХ. Соответствующее заявление сделал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в беседе с информационным агентством «Прайм» .

Как пример, эксперт напомнил о бесплатной парковке для многодетных родителей, которую нужно подтверждать каждые 3 года посредством отправки заявления с подтверждением статуса и номером автомобиля. Если этого не сделать, то льгота не предоставляется, а владелец будет вынужден оплатить штраф в случае неоплаты парковки, подчеркнул юрист.

Лишиться льгот могут также малоимущие и безработные в случае, если не подтвердят свой статус, либо перестанут соответствовать критериям, рассказал Соловьев. Иногда нужно подтверждать и статус инвалида, добавил он.

Эксперт рассказал, что лишиться можно и субсидии на оплату коммунальных услуг, которая выдается тем, у кого на это уходит значительная часть дохода. Для того чтобы остаться без субсидии, достаточно лишь не оплачивать ЖКУ 2 месяца, не гасить задолженность за последние 3 года и не подтверждать право, сообщил он. При смене места жительства заявление на субсидию нужно подавать снова, предупредил юрист.

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