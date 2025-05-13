Финансист Сафонов пояснил необходимость введения налога для бездельников в России

По словам финансиста Александра Сафонова, для неработающих официально граждан, которые получают теневые доходы, и «профессиональных бездельников» на иждивении предложили ввести фиксированные НДФЛ и взнос в фонд ОМС, так как они пользуются социальными услугами, не платя ничего в госказну. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Он уточнил, что категория «профессиональных бездельников» появилась в рамках дискуссии, связанной с теми группами населения, которые у нас не задействованы на рынке труда. Таким образом, это лица, живущие за счет богатых членов домохозяйств, чаще всего это отец, который зарабатывает много, а совершеннолетние дети не работают и никаких поступлений в казну от их жизнедеятельности не идет, следовательно, они не принимают участия в формировании соцблаг, которыми пользуются. Кроме того, это относится и к домохозяйкам, исключением в этом ключе являются те женщины, которые ухаживает за маленькими детьми или детьми-инвалидами.

По мнению эксперта, ряд категорий граждан РФ не платят НДФЛ, из которого формируется бюджет и оплачивается жизнедеятельность школ, детсадов, яслей, библиотек, а взносы в систему ОМС за них осуществляет региональный бюджет из доходов, получаемых субъектом РФ от работающего населения.

Ранее сообщалось, что в России предложили бороться с произволом ритуальных компаний с помощью «Госуслуг».