Наживаются на чужом горе: в России предложили бороться с произволом ритуальных компаний с помощью Госуслуг

Организация базовых гарантированных государством похорон позволит избавиться от коммерческой прослойки ритуальных компаний, которые обирают людей, разбитых горем, заявил депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня». Парламентарий предложил ввести организацию похорон в России в автоматическом режиме — путем подачи заявления на Госуслугах.

Правозащитный центр «Сорок Сороков» обратился в Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам с инициативой ввести налоговый вычет на похороны, чтобы снизить финансовую нагрузку родственников усопших, сообщает Life.ru. Депутат Милонов назвал налоговый вычет на похороны хорошей историей, но отметил, что тем самым из государственного бюджета будут компенсироваться несправедливые расходы, которые несут люди из-за ритуальных компаний.

«Тем самым мы продолжаем кормить ненасытных негодяев, оставшихся с перестроечных времен, они продолжают существовать. Просто мы компенсируем те несправедливые расходы, которые несут люди, из государственного бюджета, так или иначе. А можно пойти по-другому. Можно сделать так, чтобы этих расходов у людей не было», — отметил Милонов.

Депутат предложил ввести государственный сервис по организации похорон с возможностью воспользоваться им через Госуслуги. В таком случае те компании, которые наживаются на чужом горе, исчезнут, считает парламентарий.

«Человек должен иметь возможность организовать похороны в соответствии с законодательством Российской Федерации через Госуслуги. Дополнительные услуги — это уже другой вопрос. Кто-то, может быть, считает, что золотой гроб поможет его родственникам на том свете, это их право. Но что касается базовых похорон, то они должны оформляться таким образом, чтобы человек не вынужден был стоять в очередях, не метался между разными концами города. Есть базовый тариф, дополнительные услуги по установленным законом государственным тарифам. Это не касается тех, кто захочет воспользоваться услугами частных агентств, которые могут организовать похороны с учетом индивидуальных потребностей», — предложил Милонов.

Организация базовых похорон должна быть гарантирована государством, тогда мафия, до сих пор существующая на кладбищах и обирающая людей, исчезнет, заключил депутат.

Ранее стало известно, что россиян могут заставить обязать согласовывать с соседями сдачу квартир в аренду.