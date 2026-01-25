«Финансовый «бонус» за увольнение». Пенсионерам назначат повышенную выплату после ухода с работы

Пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность, смогут получать повышенную пенсию уже вскоре после ухода с работы. Как разъяснил депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш в интервью с РИА Новости , Социальный фонд России осуществляет специальный перерасчет выплат для данной категории граждан.

Суть процедуры заключается в том, что при увольнении пенсионера все ежегодные индексации, которые не учитывались во время его работы, включаются в расчет окончательной суммы. Ранее, пока человек трудился, его пенсионные выплаты увеличивались только за счет стоимости пенсионных баллов, но не проходили общей индексации.

«При увольнении Социальный фонд проводит перерасчет с учетом индексаций прошлых лет, которые ранее не отражались в выплате», — пояснил парламентарий.

Как уточнил Панеш, новый, увеличенный размер страховой пенсии будет назначен и начнет выплачиваться уже со месяца, следующего за месяцем увольнения. Таким образом, пенсионерам не нужно подавать дополнительные заявления — пересчет происходит в беззаявительном порядке на основании данных от работодателя.

Ранее сообщалось о том, что пенсия по старости без трудового стажа составит более 8 тысяч рублей.