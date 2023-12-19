Финансовый консультант Волкова дала оценку предложению страховать уход за пожилыми в стране
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В нашей стране предложили ввести систему страхования по сбору финансов для ухода за пожилыми и инвалидами. По словам финансового консультанта Татьяны Волковой, данная инициатива является интересной и направлена на экономическую поддержку пенсионеров, которую они смогут заблаговременно оказать себе сами. Об этом сообщают «Известия».
Она добавила, что со временем число пенсионеров перевешивает число работающих граждан РФ.
По мнению эксперта, при введении данной инициативы человек может сам сформировать фонд в виде страховой суммы на оплату соответствующих услуг.