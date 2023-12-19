Финансовый консультант Волкова дала оценку предложению страховать уход за пожилыми в стране

В нашей стране предложили ввести систему страхования по сбору финансов для ухода за пожилыми и инвалидами. По словам финансового консультанта Татьяны Волковой, данная инициатива является интересной и направлена на экономическую поддержку пенсионеров, которую они смогут заблаговременно оказать себе сами. Об этом сообщают «Известия».