Финляндия закрыла с полуночи 24 ноября оставшиеся три КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии проинформировало, что причиной ужесточения мер в сфере трансграничного движения с российской стороной является неконтролируемый Россией потов беженцев из стран Ближнего Востока и Африки.

В частности, временно до 23 декабря нынешнего года прекращает свою работу финские КПП «Вартиус», «Салла» и «Куусамо» на северо-востоке Финляндии, - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пограничной охраны европейского государства.

«Нелегальный въезд через восточную границу Финляндии значительно увеличился. Нелегальный въезд носит организованный характер, и ситуация также связана с международной преступностью. По этой причине Финляндия ограничивает въезд через восточную границу и закрывает больше пунктов пересечения границы начиная с 24 ноября», - говорится в сообщении.

Напомним, с 18 ноября и до февраля 2024 года Финляндия полностью перекрыла движение на четырех КПП на юго-востоке страны - «Ниирала», «Ваалимаа», «Нуйямаа», а также «Иматра».