Финны решили повременить с заменой указателей на города РФ

Финляндии придется потратить сотни тысяч евро, если она решит заменить дорожные знаки, указывающие направление к российским городам. Об этом сообщил ТАСС , ссылаясь на местную телерадиокомпанию.

По словам представителя финского Агентства транспортной инфраструктуры Туомаса Эстермана, в стране установлены сотни указателей с названиями Мурманска, Кандалакши, Костомукши, Сортавалы и Санкт-Петербурга, и их замена влетит в копеечку.

Представитель агентства отметил, что пока знаки не меняют, поскольку закрытие границы с Россией считается временным явлением. Однако, как сообщает источник, если пограничные пункты останутся закрытыми навсегда, власти Финляндии пересмотрят вопрос об обновлении дорожных указателей.

