Финский аэропорт Лаппеенранта открывает терминал только для работы ресторана на 2,5 часа

Аэропорт города Лаппеенранта в Финляндии, практически полностью прекративший работу из-за отсутствия российских туристов, нашел необычный способ поддерживать жизнь в своем терминале. Единственным работающим объектом в нем теперь является ресторан, ради которого здание открывают всего на 2,5 часа в будничные дни.

Как сообщил ТАСС сотрудник воздушной гавани, ресторан стал единственным, что продолжает функционировать в некогда оживленном терминале. При этом сама воздушная гавани не планирует возобновлять прием регулярных рейсов как минимум до конца 2025 года.

Напомним, что о тяжелом положении аэропорта, чья работа во многом зависела от потока туристов из России, стало известно в конце октября. Тогда же, 30 октября, была приостановлена работа диспетчерской службы, что фактически означало полную остановку авиационного сообщения.

Ранее сообщалось, что власти Литвы возобновили работу двух КПП с Белоруссией.