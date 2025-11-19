«Готовы к сотрудничеству»: Литва досрочно открывает границу с Белоруссией

Литва досрочно открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией, которые были закрыты из-за потока контрабандных метеозондов. Власти заявили, что воздушные провокации сошли на нет, что и позволило смягчить режим. Об этом сообщает РБК.

Литва приняла решение досрочно открыть два ключевых пункта пропуска на границе с Белоруссией. Речь идет о КПП «Мядининкай» и «Шальчининкай», которые были закрыты властями республики в конце октября на месяц из-за инцидентов с контрабандными метеозондами.

Решение было принято после того, как комиссия по национальной безопасности констатировала изменение обстоятельств. Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что прежние ограничения больше не являются необходимыми для обеспечения внутренней безопасности. По словам премьер-министра Ингы Ругинене, поток зондов из Белоруссии значительно сократился, а работа Вильнюсского аэропорта больше не нарушается. На подготовку к открытию границы ушел всего один день.

При этом правительство подчеркивает, что оставляет за собой право вновь заблокировать переходы, если ситуация с контрабандой ухудшится. Литовские пограничники на технических переговорах с белорусской стороной призвали прекратить провокации и разрешить выезд десяткам застрявших грузовиков. Белорусские коллеги, в свою очередь, выразили готовность к сотрудничеству.

