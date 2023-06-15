Финский военный прокомментировал потерю танков Украиной

Специалист предположил, что танки Leopard, которые украинской стороне передала Финляндия, были ликвидированы противотанковыми ракетами. Как объяснил эксперт, при подрыве танков на минах на машинах появляется больше видимых внешне повреждений. Поэтому Кортет уверен, что танки были уничтожены ракетным ударом с земли или с воздуха.

Напомним, что ранее сообщалось об уничтожении трех из шести подаренных Украине танков. Выяснилось, что речь идет как раз о тех танках, которые передала Финляндия.