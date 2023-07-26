Фирсов женился на женщине, которая похожа на покойную Легкоступову

Как сообщает издание «Утро.ру» , эстрадная певица ушла из жизни почти три года назад. У нее осталось не только наследство, но и дети с мужем. Юрий Фирсов пробыл с ней в браке даже меньше одного года.

После смерти своей избранницы яхтсмен долго горевал. Однако спустя время выяснилось, что его сердце снова занято. Юрий Фирсов не желал сразу раскрывать все карты, например то, что он влюбился в ландшафтного дизайнера.

Публика увидела лицо его новой жены сразу после бракосочетания новоиспеченной супружеской пары. Фирсов выложил соответствующие кадры в социальные сети, а также обнародовал фото со свадьбы. Судя по его записям, он довольно счастлив в новом браке. В интернете им пожелали благополучной совместной жизни.