Физик Хсу сообщил о приближении эпохи сверхразумных людей

По словам физика-теоретика Стивена Хсу, развитие генной инженерии в ближайшее время приведет к появлению людей с высоким уровнем интеллекта, что свидетельствует о наступлении эпохи сверхземлян. Об этом сообщают « Народные новости ».

Он пояснил, что в скором будущем люди смогут научиться высчитывать показатели человеческого интеллекта и узнавать, какие гены за него отвечают.

Ученый добавил, что дальнейшим этапом будет их редактирование и создание сверхразумного человека.

Хсу отметил, что после этого мир ждут кардинальные перемены, соцклассы останутся в прошлом, однако могут появиться так называемые биологические касты.