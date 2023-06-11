Физик Хсу сообщил о приближении эпохи сверхразумных людей
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По словам физика-теоретика Стивена Хсу, развитие генной инженерии в ближайшее время приведет к появлению людей с высоким уровнем интеллекта, что свидетельствует о наступлении эпохи сверхземлян. Об этом сообщают «Народные новости».
Он пояснил, что в скором будущем люди смогут научиться высчитывать показатели человеческого интеллекта и узнавать, какие гены за него отвечают.
Ученый добавил, что дальнейшим этапом будет их редактирование и создание сверхразумного человека.
Хсу отметил, что после этого мир ждут кардинальные перемены, соцклассы останутся в прошлом, однако могут появиться так называемые биологические касты.