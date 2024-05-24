Физик Шамин заявил, что светоотражающие экраны в автомобиле выполняют функцию только снаружи

Специальные солнцезащитные экраны от яркого солнца пользуются популярностью среди отечественных автомобилистов. Эти приспособления изготавливаются на основе пены, которая покрыта сверху светоотражающей алюминиевой пленкой. По словам физика Романа Шамина, они способны уберечь переднюю панель, руль и салон машины от перегрева и растрескивания, тем не менее в отдельных случаях. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что в полном объеме свою функцию светоотражающие экраны выполняют при закреплении их с внешней стороны автомобиля. Этот способ по объективным причинам применим лишь на охраняемых территориях или во дворе частного дома.

По мнению эксперта, закрепленный экран изнутри может быть не просто бесполезен, но и вреден, особенно если само лобовое стекло имеет небольшие трещины или сколы, поскольку попадание отраженного света превращает данные дефекты в увеличительное стекло. Они могут в определенный момент сфокусироваться на обивке сидений либо пластиковых элементах обшивки, что приведет к потере товарного вида.

Он отметил, что нередко отраженный свет приводит к увеличению и без того имеющихся трещин, а при активном солнце клей, который крепит лобовое стекло к раме, со временем пересохнет, из-за этого произойдет разгерметизация. Кроме того, солнцезащитный экран на лобовом стекле не предотвратит перегрева салона.