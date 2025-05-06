Физик Скеттини развеял ключевой миф о посудомоечной машине

Каждый, у кого имеется посудомоечная машина, хотя бы раз задавался этим вопросом: стоит ли ополаскивать тарелки перед тем, как отправить их в мойку. Физик Винченцо Скеттини пояснил главные правила пользования данным устройством. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, посудомоечные машины не только упрощают быт, но также и работают эффективнее, чем ручная мойка. При полной загрузке устройство может использовать всего пять литров воды, тогда как при мытье руками расход доходит до 34 литров. Также указанный прибор экономит время и электроэнергию. Однако следует не запускать ее полупустой, использовать соль и ополаскиватель, правильно размещать посуду, регулярно чистить фильтры и не ополаскивать посуду заранее.

Эксперт добавил, что посудомоечная машина моет посуду посредством мощных струй воды с моющим средством. Такой напор создает механическое воздействие, смывающее остатки еды. Вода при этом довольно горячая, чтобы эффективно растворять жир.

По его мнению, ополаскивание посуды перед загрузкой не просто бесполезно, а и вовсе приводит к ненужному расходу воды и денег. Тем не менее в случае, если на посуде остались плотные или засохшие остатки пищи, лучше убрать их салфеткой или соскрести ножом, но не более.

Ранее клининг-эксперт объяснила, зачем покупать таблетки для посудомоечной машины.