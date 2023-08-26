Украшения, кроссовки, кошачий лоток: что может очистить таблетка для посудомоечной машины

Не самые дешевые, но зато очень эффективные таблетки для посудомоечной машины можно использовать для очистки самых неочевидных в доме вещей. Идеальное бытовое средство, когда уже ничто другие помочь не может.

Украшения, которые вы носите каждый день, регулярно загрязняются. Чтобы чистота сохранялась надолго, надо их отполировать в горячей воде с добавлением таблетки для посудомойки. Долго держать их в такой жидкости не стоит, достаточно пары минут.

«Белые кроссовки перестают блистать уже после первой недели носки. Почистить их простыми средствами очень сложно, а вот таблетка для стиральных машин справится с этим буквально за ночь», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Для начала надо ее растолочь и бросить в таз с горячей водой. Выньте шнурки и поместите кроссовки в воду. Оставьте на ночь, а утром они будут как новые.

Кошачий лоток можно мыть и чистить вечно, однако запах и разводы останутся. Таблетка из посудомойки – лучшее решение этой проблемы. Залейте лоток кипятком, бросьте туда таблетку, а лучше сразу две и оставьте так на несколько часов.

«Потом слейте всю воду и хорошенько сполосните лоток. Важно, сразу его высушить. Проверьте, результат действительно будет впечатляющим», – заключила эксперт.

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