Флешмоб «Нить России» собрал в Каширском городском парке порядка полусотни участников

Кашира ярко отпраздновала День России флешмобом в городском парке, где собралось множество жителей для участия в веселых, познавательных и спортивных мероприятиях.

В городском округе Кашира праздник, символизирующий единение народов, богатые культуру и историю страны, провели на территории городского парка. Как известно, 12 июня никогда не обходится без флага России. Участники флешмоба создали его из нитей белых, синих и красных цветов, преобразовав в форму купола. Как и в торжественных церемониях поднятия флага, купол подняли над головами.

«В День России мы организовали в парке множество мероприятий, которые понравились нашим гостям. Боялись, что дождь помешает нашим планам. Но погода не подвела. Всех поздравляем с праздником и ждем в нашем парке!», — отметила директор МАУК «Городской парк» Олеся Кожадей.

Во время праздника желающие смогли попробовать свои силы в армреслинге, организованном фитнес-клубом «Jump Pump», а также научиться плести маскировочные сети. Предметы маскировки научили делать волонтеры из Ожерелья на мастер-классе.

Музыкальную атмосферу поддерживал хор казачьей песни «Раздолье». Не обошлось и без угощений: гостям предлагали блины, баранки и сладости, а также ароматный чай из самоваров. Насладиться ярким флешмобом на День России в Кашире пришли порядка полусотни жителей.