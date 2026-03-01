Флорист раскрыла способы выбрать свежие цветы и продлить жизнь букету

Долговечность срезанных цветов зависит как от их качества при покупке, так и от правильного ухода дома. О признаках свежего букета и распространенных ошибках покупателей рассказала флорист-эксперт и руководитель федеральной сети цветочных магазинов Алина Селянина в беседе с « Газетой.Ru ».

По словам специалиста, определить состояние растений можно уже в магазине. Одним из главных сигналов потери свежести считается мягкая, потускневшая или сероватая листва, указывающая на нехватку влаги. Здоровые листья должны оставаться плотными и иметь насыщенный зеленый оттенок. Потемнение среза стебля, как отметила эксперт, обычно свидетельствует о том, что воду давно не меняли, а равномерная окраска бутона без затемнений по краям говорит о хорошем состоянии цветка.

Также важным показателем является упругость стебля. Флорист пояснила, что качественный цветок сохраняет форму при наклоне, тогда как вялость указывает на потерю внутренних ресурсов, даже если бутон выглядит свежим. Кроме того, слишком плотная перевязка букета ухудшает циркуляцию воздуха между стеблями и ускоряет увядание растений.

Эксперт обратила внимание и на распространенные заблуждения покупателей. Она уточнила, что не все розы должны быть твердыми: у садовых и пионовидных сортов мягкость бутона является естественной особенностью. При этом защитные внешние лепестки, так называемую «рубашку», удалять не рекомендуется, поскольку они помогают дольше сохранить свежесть.

После покупки специалисты советуют обновить срезы стеблей под углом, поставить цветы в чистую вазу и ежедневно менять воду, удаляя погруженные листья. Луковичные растения, включая тюльпаны и нарциссы, предпочитают небольшое количество воды, тогда как розам требуется глубокая ваза и достаточный уровень влаги.

Флорист также подчеркнула необходимость постепенной адаптации букета к комнатной температуре после пребывания на холоде, поскольку резкий перепад может сократить срок декоративности. По ее словам, скорость увядания нередко связана с нарушениями температурного режима и условий транспортировки, а срок жизни цветов во многом определяется тем, насколько правильно за ними ухаживали еще в магазине.

