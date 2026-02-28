За чашку кофе просят 1500 рублей: за вход в кафе в Абхазии с россиян начали брать деньги

Российские путешественники столкнулись с новыми правилами посещения заведений в соседней республике. Местный общепит меняет формат работы и вводит обязательные платежи для гостей, пишет ГР.

На фоне растущей критики качества обслуживания в Абхазии представители ресторанного бизнеса анонсировали ужесточение правил для посетителей. Российская туристка Светлана Орлова поделилась личным опытом, который отражает новую тенденцию в заведениях республики.

Женщина планировала посетить кафе, расположенное в историческом здании, которое славится своей атмосферой среди отдыхающих. Однако попасть внутрь оказалось возможным только через ресторан, где с гостей стали взимать плату за вход в размере 1 тысячи рублей.

Путешественница пояснила, что многие точки общепита в Абхазии переходят на систему депозитов. Те заведения, которые еще работают по старым правилам, в ближайшее время, вероятно, также изменят политику и усилят требования к клиентам. Минимальная сумма обязательного взноса в таких кафе составляет 1,5 тысячи рублей, что отпугивает значительную часть потенциальных посетителей.